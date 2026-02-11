Возрастное ограничение 18+
Евгений Ройзман* открыл выставку работ отметившего 80-летний юбилей кузнеца Александра Лысякова
Вторая выставка через неделю откроется в другом созданном при его участии музее
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Выставка, посвящённая 80-летнему юбилею кузнеца и художника Александра Лысякова, открылась в созданном Ройзманом* музее Миши Брусиловского. На открытии экс-глава Екатеринбурга сказал, что до этого работы Лысякова системно не экспонировались. Александр Лысяков является почётным академиком ЮНЕСКО по кузнечному делу, он также принял участие в открытии выставки.
Вообще по случаю юбилея известного екатеринбуржца в городе откроются сразу две выставки.
Выставка в Музее Миши Брусиловского носит название «Александр Лысяков. Моё сокровище». В экспозиции — живопись, а также работы из металла и дерева. Представлена и одна из самых известных работ автора — Полина. На ней художник изобразил на холсте свою дочь на фоне трамвайного кольца «Семь ключей».
Вторую выставку анонсировал Музей наивного искусства, она называется «Александр Лысяков. Художник, кузнец, философ» и откроется 28 февраля.
Александр Лысяков — не профессиональный живописец, в советские годы он работал фотокорреспондентом в разных газетах. В 1970-е без профильного художественного образования он ворвался в художественную среду Свердловска и подружился с Мишей Брусиловским, Геннадием Мосиным и Виталием Воловичем, став ярким представителем местного андеграунда.
Уже более 40 лет Лысяков трудится в своей кузнице на берегу Шарташа. Некоторые работы Александра Лысякова стали известны на федеральном уровне — в 2004 году после президентских выборов он выковал державный меч для Путина. В 2008 году во время финансового кризиса он отчеканил «антикризисные» монеты достоинством «один куй», и через четыре года подарил такую монету губернатору Куйвашеву. А перед вступлением на патриарший престол Кирилла (Гундяева) изготовил для него посох.
Напомним, Музей Брусиловского был открыт Евгением Ройзманом* в здании, где сейчас находится другой основанный им музей — «Невьянская икона». Музей наивного искусства – муниципальный (входит в структуру Музея изобразительных искусств), но также был открыт на основе коллекции, предоставленной городу Ройзманом* ещё в годы его работы главой Екатеринбурга.
Сроки работы выставки в Музее Брусиловского пока не определены – она точно продлится весь март и апрель, сказали Вечерним ведомостям в музее.
Фото: Максим Ефремов
Фото: Максим Ефремов
