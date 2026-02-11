Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге откроется выставка к юбилею Агнии Барто

12.34 Вторник, 17 февраля 2026
Иллюстрация: све.рф
В Екатеринбурге 17 февраля откроется выставка, посвящённая 120-летию детской поэтессы Агнии Барто. Экспозицию разместят в Уральском комикс-центре библиотеки имени Белинского.
Как сообщили организаторы, выставка рассказывает не только о самой Барто, но и о художниках, которые оформляли её книги.

Посетителям покажут, как менялись иллюстрации — от конструктивистских решений 1930-х до более бытовых и лиричных послевоенных образов.
На выставке представлены работы известных иллюстраторов, среди них Маргарита Михаэлис, Вера Иванова, Аминадав Каневский, Константин Кузнецов, Геннадий Лященко и Елена Афанасьева.

Отдельный раздел связан с Уралом. Художник Геннадий Лященко был родом из Свердловска, и на выставке покажут его иллюстрации к книге «Разговор с папой. Взрослым о детях», созданные во время войны, когда Барто находилась в эвакуации в городе.

Часть экспонатов предоставила областная библиотека для детей и молодёжи имени Крапивина. Выставка будет работать до 7 марта, вход свободный.
Кроме того, в этот же день в библиотеке Белинского пройдёт встреча клуба живой критики «Мастерская одного текста», где обсудят современную прозу и поэзию.

По данным организаторов, связь Барто с Уралом историческая: во время Великой Отечественной войны она жила в Свердловске, работала токарем, выступала на радио и писала для местных газет.

