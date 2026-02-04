«Два авангарда» покажут в екатеринбургском Музее ИЗО





– рассказали в Музее ИЗО. «Экспозиция позволит проследить связь между основными течениями русского авангарда и практикой художников советского неофициального искусства, которые, обращаясь к беспредметности, находили в наследии своих предшественников важнейший импульс для развития собственных творческих систем»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В екатеринбургском музее изобразительных искусств в рамках выставки «Два авангарда» покажут работы из собрания ЕМИИ и коллекции Антона Козлова. Мероприятие без возрастных ограничений.Выставка включает более 100 произведений живописи, графики, объектов и фотографий мастеров авангарда и неофициального советского искусства.Посетить выставку можно с 21 февраля по 17 мая. Мероприятие для возрастной категории 18+