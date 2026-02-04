Возрастное ограничение 18+
«Два авангарда» покажут в екатеринбургском Музее ИЗО
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В екатеринбургском музее изобразительных искусств в рамках выставки «Два авангарда» покажут работы из собрания ЕМИИ и коллекции Антона Козлова. Мероприятие без возрастных ограничений.
Выставка включает более 100 произведений живописи, графики, объектов и фотографий мастеров авангарда и неофициального советского искусства.
«Экспозиция позволит проследить связь между основными течениями русского авангарда и практикой художников советского неофициального искусства, которые, обращаясь к беспредметности, находили в наследии своих предшественников важнейший импульс для развития собственных творческих систем»,
– рассказали в Музее ИЗО.
Посетить выставку можно с 21 февраля по 17 мая. Мероприятие для возрастной категории 18+
