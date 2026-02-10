Возрастное ограничение 18+
В Музее истории Екатеринбурга с Масленицей поздравляют детей
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На этой неделе Музей истории Екатеринбурга проводит Детскую Масленицу. С праздником юных екатеринбуржцев здесь начали поздравлять ещё вчера, а продолжат до 20 февраля.
В музее, который расположен по адресу «улица Карла Либкнехта, 26» трижды за день — в 11.00, 13.00 и 15.00 — устраивают путешествие в прошлое. Дети узнают, как провожали зиму и как встречали весну в старом Екатеринбурге. Их ждут увлекательные игры, старинные забавы и катание на Масленичном поезде. Юные гости встречаются с самой Государыней Масленицей и даже принимают участие в штурме снежного городка. Кульминация праздника — чаепитие с обязательными блинами, без которых не обходится ни одна Масленица.
Про взрослых екатеринбуржцев в музее тоже не забыли. Их приглашают на «гастрономическое обсуждение», которое запланировано на вечер 19 февраля. В «Доме Качки» ресторанный критик Яков Можаев и этнолог Вячеслав Печняк сойдутся в кулинарном поединке знаний о дореволюционной кухне Екатеринбурга и Урала. Они раскроют тайны старинных лакомств: что такое орешки, колобашки и знаменитые козули. Эксперты объяснят, почему главным символом праздника стали именно блины и как отличалось меню богатых купцов от скромного стола простых горожан. Гостей вечера, помимо увлекательных фактов, ждут традиционные застольные угощения.
А завершится масленичная неделя 22 февраля большим народным гулянием в Креативном кластере «Л52» (он является «дочерней» площадкой Музея истории Екатеринбурга). В Прощёное воскресенье в 18.00 всех зовут на праздник «Масленица с Толком!». Гостей развлекут живой деревенской музыкой и различными активностями.
Детали всех трёх «масленичных» мероприятий можно уточнить на официальном сайте музея. Мероприятие для возрастной категории 18+
В музее, который расположен по адресу «улица Карла Либкнехта, 26» трижды за день — в 11.00, 13.00 и 15.00 — устраивают путешествие в прошлое. Дети узнают, как провожали зиму и как встречали весну в старом Екатеринбурге. Их ждут увлекательные игры, старинные забавы и катание на Масленичном поезде. Юные гости встречаются с самой Государыней Масленицей и даже принимают участие в штурме снежного городка. Кульминация праздника — чаепитие с обязательными блинами, без которых не обходится ни одна Масленица.
Про взрослых екатеринбуржцев в музее тоже не забыли. Их приглашают на «гастрономическое обсуждение», которое запланировано на вечер 19 февраля. В «Доме Качки» ресторанный критик Яков Можаев и этнолог Вячеслав Печняк сойдутся в кулинарном поединке знаний о дореволюционной кухне Екатеринбурга и Урала. Они раскроют тайны старинных лакомств: что такое орешки, колобашки и знаменитые козули. Эксперты объяснят, почему главным символом праздника стали именно блины и как отличалось меню богатых купцов от скромного стола простых горожан. Гостей вечера, помимо увлекательных фактов, ждут традиционные застольные угощения.
А завершится масленичная неделя 22 февраля большим народным гулянием в Креативном кластере «Л52» (он является «дочерней» площадкой Музея истории Екатеринбурга). В Прощёное воскресенье в 18.00 всех зовут на праздник «Масленица с Толком!». Гостей развлекут живой деревенской музыкой и различными активностями.
Детали всех трёх «масленичных» мероприятий можно уточнить на официальном сайте музея. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В День всех влюбленных Музей истории Екатеринбурга превратится в уголок французского джаза
11 февраля 2026
11 февраля 2026
В поездах дальнего следования СвЖД на Масленицу кормят блинами
16 февраля 2026
16 февраля 2026
В Парке Маяковского установили Масленицу
16 февраля 2026
16 февраля 2026