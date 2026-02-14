Жителям посёлка Исеть под Екатеринбургом почти 20 лет выставляли незаконные счета за отопление

— говорилось в обращении к российскому премьеру.

«Самую высокую долю в общих затратах на жилищно-коммунальные услуги занимает плата за тепловую энергию. С 2002 года производство тепловой энергии [для посёлка Исеть] осуществляется на газовой котельной, построенной взамен угольной и с пуском которой были связаны надежды людей на недорогое и качественное тепло. Тем более, такие обещания были сказаны лично губернатором Свердловской области Росселем Э.Э. и главой Верхней Пышмы. Однако, все эти годы тариф так и остался «угольным» на очень высоком уровне»,