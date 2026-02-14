Возрастное ограничение 18+

Жителям посёлка Исеть под Екатеринбургом почти 20 лет выставляли незаконные счета за отопление

Теперь они выигрывают суды и добиваются перерасчёта

16.42 Среда, 18 февраля 2026
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В посёлке Исеть под Екатеринбургом, который административно относится к городскому округу Верхняя Пышма, жители многоквартирных домов массово взыскивают деньги за незаконно начисленные счета за отопление. Причём начисления шли по неправильному тарифу порядка 19 лет.

Как рассказал Вечерним ведомостям один из жильцов этих домов, Сергей Хоренженко, с 2007 года им начисляли счета за отопление с нормативом потребления тепла 0,038 Гкал на один квадратный метр. Этот повышенный норматив был установлен для посёлка Исеть администрацией городского округа Верхняя Пышма в 2007 году и превышал аналогичные нормативы в других населённых пунктах.

В 2020 году жильцы направили председателю правительства РФ Михаилу Мишустину коллективное обращение (есть в распоряжении редакции), под которым, со слов Сергея Хоренженко, подписалось более 400 человек, но эффекта это не возымело.

«Самую высокую долю в общих затратах на жилищно-коммунальные услуги занимает плата за тепловую энергию. С 2002 года производство тепловой энергии [для посёлка Исеть] осуществляется на газовой котельной, построенной взамен угольной и с пуском которой были связаны надежды людей на недорогое и качественное тепло. Тем более, такие обещания были сказаны лично губернатором Свердловской области Росселем Э.Э. и главой Верхней Пышмы. Однако, все эти годы тариф так и остался «угольным» на очень высоком уровне»,

— говорилось в обращении к российскому премьеру.


Тогда Хоренженко решил обратиться в Верхнепышминский городской суд с иском к местной администрации индивидуально, и в 2024 году выиграл это дело (судебное решение есть в распоряжении редакции).


Резолютивная част решения Верхнепышминского суда

Суд отменил постановления муниципальной администрации, начиная с 2007 года — с тех пор, когда был принят норматив в 0,038 Гкал, и признал законным норматив за 2006 год – 0,0268 Гкал, а также взыскал незаконно начисленные средства на сумму более 100 тысяч рублей. Помог отменить постановления в суде и взыскать средства юрист Александр Беленький, отметил Хоренженко. Истцам удалось доказать, что норматив в 0,038 Гкал необоснованно завышен и не соответствует значениям по расходам тепла, определённым расчётным путём. По изначальным расчётам жителей, «справедливым» вообще был бы тариф в 0,0249 Гкал на 1 м² площади, но суд остановился на значении 0,0268.

Разница в любом случае вышла ощутимая. Так, например, при расчёте начислений для квартиры площадью 68,7 квадратных метра в ноябре 2025 года норматив рассчитывали следующим образом: 68,7 х 0,038 х 2570,57 = 6711 рубль (97,7 рублей/м²). При перерасчёте вышло на 1978 рубля меньше: 68,7 х 0,0268 х 2570,57 = 4733 рубля (68,9 рублей /м²).


Обратившимся в суд жильцам квитанции стали приходить по сниженному тарифу. Фото: Сергей Хоренженко

Примеру Хоренженко последовали остальные, и в 2025 году суд вынес решения ещё по пяти подобным делам. В 2026 году, с его слов, иски подали уже 75 человек. Сергей Хоренженко также отметил, что такая же ситуация с незаконными начислениями может складываться и в других посёлках.

У жильцов домов в посёлке Исеть прямые договоры с поставщиками ресурсов. После первых судебных решений в пользу жильцов они отправили в прокуратуру жалобу, чтобы поставщик применял другой норматив при формировании квитанций. Однако поставщик тепла продолжает начислять по отменённому нормативу, рассказал Вечерним ведомостям Хоренженко. По его словам, на данный момент единственным работающим механизмом остаётся подача иска в суд индивидуально. При этом после подачи иска в суд поставщик ресурсов соглашается с некорректностью расчёта и делает перерасчёт. Правда, только за последние три года — поскольку это максимальный срок исковой давности.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
