В Свердловской области окончательно ликвидировали поселок Каквинские Печи

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли решение об упразднении поселка Каквинские Печи, расположенного на территории Карпинского городского округа.Фактически населённый пункт перестал существовать несколько лет назад. В поселке не осталось жителей, отсутствуют жилые дома, магазины, предприятия и социальная инфраструктура.Власти отмечали, что у территории нет перспектив для восстановления или развития.Процедура ликвидации началась ещё в середине 2010-х годов. Тогда там проживали несколько десятков человек, позже их расселили. После этого поселок отключили от электроснабжения и сняли с хозяйственного учета.Исторически Каквинские Печи возникли в начале XX века как рабочий поселок при металлургическом производстве, где заготавливали древесный уголь. Теперь он официально исключён из перечня населённых пунктов области.