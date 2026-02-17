Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области окончательно ликвидировали поселок Каквинские Печи

17.41 Вторник, 17 февраля 2026
Фото: Вечерние ведомости
Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли решение об упразднении поселка Каквинские Печи, расположенного на территории Карпинского городского округа.

Фактически населённый пункт перестал существовать несколько лет назад. В поселке не осталось жителей, отсутствуют жилые дома, магазины, предприятия и социальная инфраструктура.

Власти отмечали, что у территории нет перспектив для восстановления или развития.
Процедура ликвидации началась ещё в середине 2010-х годов. Тогда там проживали несколько десятков человек, позже их расселили. После этого поселок отключили от электроснабжения и сняли с хозяйственного учета.

Исторически Каквинские Печи возникли в начале XX века как рабочий поселок при металлургическом производстве, где заготавливали древесный уголь. Теперь он официально исключён из перечня населённых пунктов области.


Александр Федоров © Вечерние ведомости
