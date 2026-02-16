Суд обязал дроппера вернуть 340 тысяч пенсионерке из Екатеринбурга

Александр Федоров © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге прокуратура Железнодорожного района добилась решения суда в пользу пожилой женщины, которая лишилась сбережений из-за телефонных аферистов. Как сообщили в областном надзорном ведомстве, 24 марта 2024 года пенсионерка перевела злоумышленникам 340 тысяч рублей на чужой банковский счёт. По факту обмана полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, женщину признали потерпевшей.Прокуратура выяснила, что деньги оказались на счёте так называемого дроппера из Владикавказа – человека, на которого оформлена карта. Чтобы вернуть средства, прокурор подал иск к владельцу счёта уже в гражданском порядке.Суд во Владикавказе требования поддержал и постановил взыскать с получателя всю сумму – 340 тысяч рублей. В прокуратуре уточнили, что теперь будут следить за тем, чтобы деньги реально вернули пенсионерке.