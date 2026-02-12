В Свердловской области четыре пожара привели к гибели и спасению семи человек

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области произошло четыре пожара в жилом секторе. Один человек погиб, еще семерых огнеборцы спасли. Об этом сообщили в МЧС России по Свердловской области.В поселке Октябрьский на улице Маяковского загорелся частный жилой дом. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате происшествия погиб мужчина. Огонь ликвидировали за 15 минут, на месте работали 8 пожарных и 2 единицы техники. Причину возгорания устанавливают дознаватели.Еще один пожар произошел в поселке Лобва на улице Чехова, где на площади 50 квадратных метров горел двухквартирный дом. Из здания спасли двух человек, пострадавших нет. С огнем справились за 18 минут 7 специалистов при поддержке 3 единиц техники. Причина возгорания также устанавливается.В Екатеринбурге на улице Латвийская загорелась квартира на третьем этаже девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Огнеборцы спасли пятерых человек, еще 80 жильцов покинули здание самостоятельно до прибытия подразделений. Пожар ликвидировали за 20 минут, были задействованы 17 специалистов и 8 единиц техники. Причиной пожара стала детская шалость. Мероприятие для возрастной категории 18+