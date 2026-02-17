Возрастное ограничение 18+
Крупнейшую екатеринбургскую транспортную компанию банкротят башкирские налоговики
История возникновения проблем у компании «Лорри»
Фото: Вечерние ведомости
В арбитражный суд Свердловской области подали заявление о признании АО «Лорри» банкротом. Соответствующая информация появилась в картотеке суда. Инициатором выступила межрайонная инспекция ФНС России №4 по Республике Башкортостан (выполняет функции по управлению долгом), сумма задолженности — 257 миллионов 672 тысячи рублей.
Согласно информации на сайте ФНС, в конце 2025 года были заблокированы счета «Лорри» в 11 банках. Сумма блокировки — 252 миллиона 784 тысячи рублей.
Информация о серьёзных проблемах у «Лорри» появилась в мае 2025 года от основателя другой транспортной компании, «Арион» Михаила Шильцева — который заявил, что екатеринбургская компания «закрылась, оставив без работы 500+ сотрудников». Гендиректор «Лорри» Олег Хаустов вскоре категорично опроверг эту информацию — заявив, что компания продолжит работу, и что у неё есть планы и стратегия.
АО «Лорри» начала показывать отрицательную динамику в последние годы. По итогам 2024 года выручка компании снизилась на 17% до 6,7 млрд рублей, а прибыль упала на 474% (-864 млн рублей ). Олег Хаустов объяснял это внутренними финансовыми операциями между юрлицами группы компаний «Монополоия», куда входит и «Лорри». По словам гендиректора «Лорри», в 2024 году компания активно закупала новую технику.благодаря чему 50% парка стали составлять свежие машины 2023–2024 годов (китайские тягачи марок DongFeng и Foton).
Проблемы «Лорри» начались на фоне кризиса у материнской группы «Монополия» Ильи Дмитриева и Екатерины Михайловой — в декабре 2025 года та объявила технический дефолт по облигациям.
Компания «Лорри» ведёт свою историю от 1929 года, считая себя правопреемницей автотранспортного цеха УЗТМ, а своим прародителем называет конный двор «Уралмашиностроя», основанный в 1927 году и насчитывавший тысячу коновозчиков.
По состоянию на 2026 год, по заявлению транспортной компании, её парк насчитывает свыше 1300 тягачей и около 1500 тентовых и рефрижераторных полуприцепов, она доставляет грузы в любые страны Центральной, Южной и Северной Европы – «от Франции до Польши и от Испании до Швеции». Также «Лорри» называет себя первой российской компанией, осуществляющей доставку по КНР.
В 2012 году «Лорри» стала широко известна на всю Россию, когда её тогдашний гендиректор Юрий Ступак на встрече с Путиным раскритиковал вертикаль власти и политику государства в транспортной отрасли — указав на невыполненные обещаний в части снижения таможенных пошлин и преждевременное введение утилизационного сбора. Меньше чем через год «Лорри» была выкуплена московской компанией «Глобалтранс». А Глобалтранс в 2023 году был выкуплен петербургской «Монополией».
Блокировки счетов АО «Лорри». Скриншот с сайта ФНС России.
