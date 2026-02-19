Возрастное ограничение 18+
Возле здания штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге ограничат движение
Фото: Вечерние ведомости
Завтра, 23 февраля, в Екатеринбурге на нечётной стороне проспекта Ленина возле здания штаба Центрального военного округа ограничат движение.
Речь идёт об участке от улицы Мичурина до улицы Луначарского. С 09.45 до 10.45 движение закроют, чтобы возложить венки к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, который находится возле здания штаба, сообщается на официальном городском портале.
«В обозначенный период времени движение автобусов, следующих по проспекту Ленина в сторону площади 1905 года, будет организовано по следующей схеме: улица Восточная – улица Малышева – улица Луначарского – проспект Ленина»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– предупредили в мэрии.
