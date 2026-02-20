Финансы и логистика возглавили рост вакансий с наставничеством





– отметил первый зампред Комитета Госдумы по молодёжной политике Михаил Киселёв. «Тема наставничества особенно важна для молодёжи. В 2025 году Комитет Госдумы инициировал закон, закрепивший это понятие. Мы анализируем его влияние на подготовку специалистов и ищем пути повышения эффективности. Наставничество – инструмент развития рынка труда, включая образование и поддержку подростков в трудной ситуации»,





– пояснил Тихонов. «Внутри Авито разработана целая экосистема наставничества. Она объединяет адаптацию, развитие и поддержку сотрудников на всех этапах профессионального пути. После испытательного срока качество работы наставника оценивается по отзывам и результатам подопечных»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Во время обсуждения системы наставничества в России на расширенном заседании Комитета Госдумы РФ по молодёжной политике замдиректора по работе с госорганами Авито Павел Тихонов сообщил, что количество вакансий с опцией наставничества выросло на 9%, а интерес соискателей к таким предложениям – на 64% в 2025 году.По данным «Авито Работы», лидером по двукратному росту таких вакансий стала сфера финансов и логистики (+122% год к году). За ней следуют промышленность (+115%) и общепит с пищевым производством (+104%). Среди популярных позиций у соискателей – механики (+145%), стропальщики (+138%) и банковские работники (+138%).Авито также применяет наставничество:– регулярное — для новичков с закреплением наставника на 3 месяца, ежедневными встречами, знакомством с базой знаний и сессиями с топ-менеджерами;– инициативное – клуб Level Up в продажах, где более 100 сертифицированных наставников прошли обучение коучингу, андрагогике и тайм-менеджменту;– внешняя программа «Ментор из Авито», запущенная в ноябре 2025 года. Она предлагает индивидуальные сессии от экспертов за взнос на благотворительность. Целевая аудитория – специалисты со стажем от 3 лет, стремящиеся к сеньор-уровню.Отдельно развивают инклюзивное наставничество через проект #СервисБезГраниц для сотрудников с инвалидностью. В 2024-м этот кейс занял второе место на конкурсе «Лучшие практики наставничества Москвы».Павел Тихонов добавил, что наставничество ускоряет адаптацию, снижает стресс и повышает лояльность.Мероприятие для возрастной категории 18+