В Ревде водительница Chery Tiggo сбила пенсионерку на пешеходном переходе





– рассказали в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель по факту наезда пояснила, что проезжая перекресток, отвлеклась на приближающийся справа автомобиль и не заметила пешехода»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В минувшее воскресенье, 22 февраля, в Ревде на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №11 на улице Спартака 51-летняя женщина на Chery Tiggo сбила 75-летнюю пенсионерку.По предварительным данным, она на не уступила дорогу пенсионерке. В результате ДТП пожилую женщину госпитализировали в реанимационное отделение Ревдинской городской больницы.На женщину составили протокол по статье 12.18 КоАП РФ («Непредоставление преимущества в движении пешеходу»), и возбудили на неё административный материал по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью»). Мероприятие для возрастной категории 18+