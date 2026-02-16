Возрастное ограничение 18+
Провалившегося под лёд на Шарташе мужчину спасли в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге на Шарташе под лёд провалился мужчина. К счастью, его спасли.
Как сообщили в управлении МЧС по Свердловской области, тонущего мужчину заметили очевидцы и его спасать. Ему помогли выбраться из воды и довели до берега.
Сообщается, что спасённому 59 лет.
Напомним, неделю назад другой мужчина провалился под лёд Исети возле Уральского государственного университета путей сообщения.
Напомним, неделю назад другой мужчина провалился под лёд Исети возле Уральского государственного университета путей сообщения.
