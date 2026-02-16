Возрастное ограничение 18+

В свердловском селе Рудянское спасли кота, три дня сидевшего на столбе под дождём и снегом

10.48 Воскресенье, 22 февраля 2026
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com/zoo_spas_ekb
Екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков рассказал о спасении кота в селе Рудянское, который три дня сидел под дождём и снегом.

По его словам, о бедолаге, застрявшем на верхушке бывшей опоры электропередач, ему сообщили около 15 февраля в 22.00, и, поскольку кот сидел там уже достаточно давно и сильно замёрз, было решено не откладывать спасение.

Благодаря неравнодушным Зенкову удалось найти машину, на которой он преодолел 120 километров от Екатеринбурга. На месте его уже встретила заявительница, которая ждала спасателей на засыпанном снегом участке улицы, а на столбе сидел замерзающий кот.

«Вот и столб. На нём остатки красноречивой таблички, предостерегающей лезть на него. Но один ею уже пренебрёг и теперь сидит наверху, а я сейчас полезу тоже. Впрочем, столб оказался совершенно безопасен, проводов на нём не было. Наверху в свете фонарика блеснули глаза. Вся работа уложилась минут в десять. Кот, поверх которого образовался небольшой сугроб, с радостью пошёл на ручки»,

рассказал Евгений Зенков.


История завершилась благополучно. После спасения заявительница забрала кота домой, а утром уже нашёлся его хозяин.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
