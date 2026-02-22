Возрастное ограничение 18+

В Алапаевске пьяный водитель спровоцировал ДТП на перекрёстке

12.38 Воскресенье, 22 февраля 2026
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В субботу, 21 февраля, вечером, примерно в 21.00 в Алапаевске на перекрёстке улиц Заводская – Суворова столкнулись Nissan Qashqai и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пострадали два человека.

По предварительным данным, 44-летний водитель Nissan не уступил дорогу Mitsubishi под управлением 28-летнего мужчины, когда проезжал перекрёсток.

«В результате ДТП 26-летние пассажиры автомобиля Mitsubishi Lancer – мужчина и женщина – были доставлены в приемный покой Алапаевской городской больницы, где после осмотра отпущены»,

– рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.


При освидетельствовании алкотестер показал у водителя Nissan Qashqai 0,518 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Сам мужчина признался, что был в гостях, где пил спиртное.

На нарушителя составили три протокола: по части 1 статьи 12.8 (вождение в состоянии опьянения), части 2 статьи 12.13 (невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству), части 2 статьи 12.37 (отсутствие страховки).

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
