В Алапаевске пьяный водитель спровоцировал ДТП на перекрёстке





– рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП 26-летние пассажиры автомобиля Mitsubishi Lancer – мужчина и женщина – были доставлены в приемный покой Алапаевской городской больницы, где после осмотра отпущены»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В субботу, 21 февраля, вечером, примерно в 21.00 в Алапаевске на перекрёстке улиц Заводская – Суворова столкнулись Nissan Qashqai и Mitsubishi Lancer. В результате ДТП пострадали два человека.По предварительным данным, 44-летний водитель Nissan не уступил дорогу Mitsubishi под управлением 28-летнего мужчины, когда проезжал перекрёсток.При освидетельствовании алкотестер показал у водителя Nissan Qashqai 0,518 мг/л этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Сам мужчина признался, что был в гостях, где пил спиртное.На нарушителя составили три протокола: по части 1 статьи 12.8 (вождение в состоянии опьянения), части 2 статьи 12.13 (невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству), части 2 статьи 12.37 (отсутствие страховки). Мероприятие для возрастной категории 18+