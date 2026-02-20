Возрастное ограничение 18+
Екатеринбурженка предупредила об отраве для собак в Верх-Исетском районе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жительница Екатеринбурга сообщила, что её собака отравилась после прогулки в районе перекрёстка улиц Крауля – Викулова. Девушка подозревает, что там рассыпали отраву для животных.
По данным телеграм-канала «Инцидент Екатеринбург», у собаки диагностирован острый гастроэнтероколит.
Ранее о массовом отравлении собак писало телеграм-издание «Екатеринбург №1». Ресурс сообщал, что отраву находили в разных районах города, включая Юго-Западный, Эльмаш, Пионерский, Парковый, а также у школ, ветлечебниц, в центре, ЖК и парках.
По некоторым данным, только в Октябрьском районе погибло 11 собак.
«Пострадала моя собака. Тошнило кровью, сейчас она находится в стационаре. Прогноз пока положительный»,
– рассказала горожанка.
