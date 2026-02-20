Возрастное ограничение 18+
Полиция помогает волонтёрам забрать животных из приюта «Юго-Восток» в Камышлове
Фото предоставлено зоозащитниками
Сотрудники территориального отдела полиции помогает забрать волонтёрам животных из приюта «Юго-Восток» в Камышлове. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«Деятельность учреждения, о котором идёт речь и которое ранее уже привлекало внимание прессы, проверяется соответствующими службами на предмет возможных нарушений действующего законодательства нашей страны. По итогам разбирательства будет вынесено обоснованное процессуальное решение», — отметил Валерий Горелых. Он добавил, сотрудники полиции в данный момент помогают волонтёрам забрать больных и немощных животных, чтобы оказать им оперативную помощь.
Напомним, ранее Вечерние ведомости писали, что волонтёры пытались попасть в приют, чтобы забрать оттуда кошек и собак, которых содержали в тяжёлых условиях. По словам зоозащитников, ранее животных кормили, но после того как приют не выиграл тендер, их перестали обеспечивать питанием.
Фото предоставлено зоозащитниками
