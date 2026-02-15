В Екатеринбурге пятеро человек пытались обокрасть медклинику на Фрунзе

Фото: УМВД Екатеринбурга

– рассказали в полиции. «По фактам указанных преступлений территориальными ОВД в различных районах города уже возбуждены и расследуются несколько уголовных дел»,

В Екатеринбурге задержали пятерых молодых людей, которые пытались скрыться с деньгами после проникновения в медклинику на улице Фрунзе.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-группе городской УМВД, подозреваемые выбили нижнюю секцию дверей, взломали сейф и попытались скрыться с деньгами, но не смогли. Отмечается, что задержанные уже были знакомы полицейским, поскольку ранее привлекались к уголовной ответственности за хищения.Сейчас молодых людей проверяют на причастность к кражам имущества других клиник.Мероприятие для возрастной категории 18+