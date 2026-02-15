Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге пятеро человек пытались обокрасть медклинику на Фрунзе
Фото: УМВД Екатеринбурга
В Екатеринбурге задержали пятерых молодых людей, которые пытались скрыться с деньгами после проникновения в медклинику на улице Фрунзе.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-группе городской УМВД, подозреваемые выбили нижнюю секцию дверей, взломали сейф и попытались скрыться с деньгами, но не смогли. Отмечается, что задержанные уже были знакомы полицейским, поскольку ранее привлекались к уголовной ответственности за хищения.
Сейчас молодых людей проверяют на причастность к кражам имущества других клиник.
Фото: УМВД Екатеринбурга
Фото: УМВД Екатеринбурга
Фото: УМВД Екатеринбурга
«По фактам указанных преступлений территориальными ОВД в различных районах города уже возбуждены и расследуются несколько уголовных дел»,
– рассказали в полиции.
