Екатеринбуржцев приглашают поучаствовать в «Открытой читке»

В креативном кластере «Л52» готовится особенное событие для всех, кто интересуется театром и литературой. В среду, 25 февраля, театр О.С.Т. приглашает их на «Открытую читку».«Открытая читка» позволяет зрителям немножечко почувствовать себя театральными актёрами. Встреча начнётся с тренинга, чтобы все могли познакомиться и настроиться на нужный лад. Затем все общими усилиями выберут пьесу и распределят роли путём честной жеребьёвки.После того, как выбранная пьеса будет прочитана «по ролям», участники «Открытой читки» смогут обсудить её и творчество автора в целом.Начало «Открытой читки» запланировано на 19.00. Мероприятие рассчитано на взрослую аудиторию (18+). Напомним, что креативный кластер «Л52» находится на проспекте Ленина, а вход в него осуществляется с улицы Бажова. Мероприятие для возрастной категории 18+