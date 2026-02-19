Возрастное ограничение 18+

Екатеринбуржцев приглашают поучаствовать в «Открытой читке»

18.41 Понедельник, 23 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В креативном кластере «Л52» готовится особенное событие для всех, кто интересуется театром и литературой. В среду, 25 февраля, театр О.С.Т. приглашает их на «Открытую читку».

«Открытая читка» позволяет зрителям немножечко почувствовать себя театральными актёрами. Встреча начнётся с тренинга, чтобы все могли познакомиться и настроиться на нужный лад. Затем все общими усилиями выберут пьесу и распределят роли путём честной жеребьёвки.

После того, как выбранная пьеса будет прочитана «по ролям», участники «Открытой читки» смогут обсудить её и творчество автора в целом.

Начало «Открытой читки» запланировано на 19.00. Мероприятие рассчитано на взрослую аудиторию (18+). Напомним, что креативный кластер «Л52» находится на проспекте Ленина, а вход в него осуществляется с улицы Бажова.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В саду Казанцева отметят день рождения создателя
19 февраля 2026
В Музее истории Екатеринбурга с Масленицей поздравляют детей
17 февраля 2026
Возле здания штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге ограничат движение
22 февраля 2026
В Екатеринбурге бесплатно покажут культовый фильм Сергея Соловьёва
20 февраля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Рейдерским захватом пытаются выставить в Невьянске попытки предпринимателя защитить свои имущественные права

Рассказываем, как в борьбе за помещения у уральца сначала забрали свободу, а теперь пытаются отобрать и бизнес
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:22 В Свердловской области ищут брошенного хозяевами кота
18:41 Екатеринбуржцев приглашают поучаствовать в «Открытой читке»
17:32 Из-за смены адреса девятиэтажки в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
16:38 Ещё двум подросткам, обвиняемым в нападении с ракетницей в Екатеринбурге, избрали меру пресечения
16:22 Нуждающуюся в пересадке сердца девочку успешно перевезли из Екатеринбурга в Москву
12:52 В Нижнем Тагиле сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
11:40 Екатеринбурженка предупредила об отраве для собак в Верх-Исетском районе
11:08 В Ревде водительница Chery Tiggo сбила пенсионерку на пешеходном переходе
10:43 Финансы и логистика возглавили рост вакансий с наставничеством
09:41 Сотрудницы ГИБДД поздравили мужчин-водителей с Днём защитника Отечества в Свердловской области
09:29 О тридцатиградусных морозах в Свердловской области предупреждают синоптики
16:15 Екатеринбурженка обвинила соседа в нападении
13:05 Более 850 лыжников приняли участие в марафоне «Европа-Азия» в Первоуральске
12:57 В Екатеринбурге пятеро человек пытались обокрасть медклинику на Фрунзе
12:38 В Алапаевске пьяный водитель спровоцировал ДТП на перекрёстке
12:12 Провалившегося под лёд на Шарташе мужчину спасли в Екатеринбурге
10:58 ГИБДД разбирается в пятничном ДТП с автобусом в Белоярском районе
10:48 В свердловском селе Рудянское спасли кота, три дня сидевшего на столбе под дождём и снегом
10:29 Три массовых ДТП произошло 21 февраля в Свердловской области
09:51 Возле здания штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге ограничат движение
16:22 Правительство РФ утвердило Илью Обабкова ректором УрФУ
16:01 В Свердловской области введён упреждающий режим из-за возможной атаки БПЛА
15:40 Подростки из Екатеринбурга отправлены под домашний арест за нападение с ракетницей и баллончиком
15:07 Полиция помогает волонтёрам забрать животных из приюта «Юго-Восток» в Камышлове
14:47 Стали известны личности погибших в пожаре в Пригородном районе
14:26 Квартал на Вторчермете в Екатеринбурге начнут застраивать по программе комплексного развития территории
Все новости Свердловской области
23:38 В Верховном Суде заявили, что управляющие компании должны полностью возмещать ущерб за плохие услуги
18:32 До 8 марта на Авито будет идти «Хватамба»
16:18 Эксперты Авито рассказали о тенденциях рынка сельхозтехники на выставке AGRAVIA-2026
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
Все новости России и мира
19:22 В Свердловской области ищут брошенного хозяевами кота
18:41 Екатеринбуржцев приглашают поучаствовать в «Открытой читке»
17:32 Из-за смены адреса девятиэтажки в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
16:38 Ещё двум подросткам, обвиняемым в нападении с ракетницей в Екатеринбурге, избрали меру пресечения
16:22 Нуждающуюся в пересадке сердца девочку успешно перевезли из Екатеринбурга в Москву
12:52 В Нижнем Тагиле сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
11:40 Екатеринбурженка предупредила об отраве для собак в Верх-Исетском районе
11:08 В Ревде водительница Chery Tiggo сбила пенсионерку на пешеходном переходе
10:43 Финансы и логистика возглавили рост вакансий с наставничеством
09:41 Сотрудницы ГИБДД поздравили мужчин-водителей с Днём защитника Отечества в Свердловской области
09:29 О тридцатиградусных морозах в Свердловской области предупреждают синоптики
16:15 Екатеринбурженка обвинила соседа в нападении
13:05 Более 850 лыжников приняли участие в марафоне «Европа-Азия» в Первоуральске
12:57 В Екатеринбурге пятеро человек пытались обокрасть медклинику на Фрунзе
12:38 В Алапаевске пьяный водитель спровоцировал ДТП на перекрёстке
12:12 Провалившегося под лёд на Шарташе мужчину спасли в Екатеринбурге
10:58 ГИБДД разбирается в пятничном ДТП с автобусом в Белоярском районе
10:48 В свердловском селе Рудянское спасли кота, три дня сидевшего на столбе под дождём и снегом
10:29 Три массовых ДТП произошло 21 февраля в Свердловской области
09:51 Возле здания штаба Центрального военного округа в Екатеринбурге ограничат движение
16:22 Правительство РФ утвердило Илью Обабкова ректором УрФУ
16:01 В Свердловской области введён упреждающий режим из-за возможной атаки БПЛА
15:40 Подростки из Екатеринбурга отправлены под домашний арест за нападение с ракетницей и баллончиком
15:07 Полиция помогает волонтёрам забрать животных из приюта «Юго-Восток» в Камышлове
14:47 Стали известны личности погибших в пожаре в Пригородном районе
14:26 Квартал на Вторчермете в Екатеринбурге начнут застраивать по программе комплексного развития территории
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK