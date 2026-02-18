Возрастное ограничение 18+
Сотрудницы ГИБДД поздравили мужчин-водителей с Днём защитника Отечества в Свердловской области
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Накануне Дня защитника Отечества женские экипажи ГИБДД вышли на дороги Свердловской области, чтобы поздравить мужчин-водителей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, женские экипажи несли службу на трассах и улицах населенных пунктов вместе со своими коллегами-мужчинами и при остановке автомобилей поздравляли водителей с наступающим праздником и вручали памятные подарки – сувениры и открытки, созданные волонтёрами и детьми из творческих коллективов. Также автомобилистами напоминали правила безопасного движения.
В регистрационно-экзаменационных отделениях мужчин, получающих водительские удостоверения или регистрирующих транспортные средства, вчера также поздравляли женщины.
В поздравительной акции приняли участия отделения ГИБДД 23 муниципалитетов. Мероприятие для возрастной категории 18+
