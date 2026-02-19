Правительство РФ утвердило Илью Обабкова ректором УрФУ

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ильи Обабкова ректором Уральского федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Документ опубликован на официальном портале правовых актов Российской Федерации. Срок полномочий составляет пять лет.До этого, с 30 мая 2025 года, он исполнял обязанности руководителя вуза. С 16 февраля 2026 года он вступил в должность ректора.По данным сайта УрФУ, Илья Обабков родился в Березовском Свердловской области. Окончил математический класс лицея №110 Екатеринбурга, затем с отличием физико-технический факультет УГТУ-УПИ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Вся его профессиональная деятельность связана с университетом. Он прошёл путь от инженера и младшего научного сотрудника до директора института радиоэлектроники и информационных технологий, эту должность занимал с 2019 года. Имеет степень кандидата технических наук и учёное звание доцента. Илья Обабков также возглавляет региональное отделение Федерации спортивного программирования Свердловской области.