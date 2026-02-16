ГИБДД разбирается в пятничном ДТП с автобусом в Белоярском районе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и Kia Spectra, которое произошло в пятницу, 20 февраля, на 33-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган», в Белоярском районе.По предварительным данным, 56-летний водитель частного автобуса не уступил дорогу Kia под управлением 43-летнего водителя, который ехал в сторону Каменска-Уральского. В результате ДТП пострадала 33-летняя пассажирка легковой машины – с места происшествия её увезли в Белоярскую районную больницу, сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.Известно, что в момент столкновения в салоне автобуса находился один пассажир, но он не пострадал.На водителя автобуса составили два протокола: по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего, и по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ за невыполнение требования ПДД уступить дорогу.