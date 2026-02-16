Возрастное ограничение 18+
ГИБДД разбирается в пятничном ДТП с автобусом в Белоярском районе
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса «ПАЗ» и Kia Spectra, которое произошло в пятницу, 20 февраля, на 33-м километре трассы «Екатеринбург – Шадринск – Курган», в Белоярском районе.
По предварительным данным, 56-летний водитель частного автобуса не уступил дорогу Kia под управлением 43-летнего водителя, который ехал в сторону Каменска-Уральского. В результате ДТП пострадала 33-летняя пассажирка легковой машины – с места происшествия её увезли в Белоярскую районную больницу, сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что в момент столкновения в салоне автобуса находился один пассажир, но он не пострадал.
На водителя автобуса составили два протокола: по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего, и по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ за невыполнение требования ПДД уступить дорогу. Мероприятие для возрастной категории 18+
По предварительным данным, 56-летний водитель частного автобуса не уступил дорогу Kia под управлением 43-летнего водителя, который ехал в сторону Каменска-Уральского. В результате ДТП пострадала 33-летняя пассажирка легковой машины – с места происшествия её увезли в Белоярскую районную больницу, сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области.
Известно, что в момент столкновения в салоне автобуса находился один пассажир, но он не пострадал.
На водителя автобуса составили два протокола: по статье 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего, и по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ за невыполнение требования ПДД уступить дорогу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Три массовых ДТП произошло 21 февраля в Свердловской области
22 февраля 2026
22 февраля 2026
Подросток на мопеде врезался в Chevrolet в Камышлове
19 февраля 2026
19 февраля 2026
В Пышме остановили подростка на скутере
18 февраля 2026
18 февраля 2026