Стали известны личности погибших в пожаре в Пригородном районе
Фото: СУ СКР по Свердловской области
В Пригородном районе Свердловской области при ночном пожаре в частном доме на улице Ленина погибли два человека. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ими оказались 41-летний местный житель по имени Зуфликор и его 15-летний сын.
Возгорание произошло в ночь на 20 февраля в частном доме на улице Ленина в селе Новопаньшино.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ, которая квалифицирует произошедшее как причинение смерти по неосторожности. Следствие продолжает устанавливать точные причины пожара, рассматриваются версии неисправности электропроводки и неосторожного обращения с огнём.
