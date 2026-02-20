Стали известны личности погибших в пожаре в Пригородном районе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Пригородном районе Свердловской области при ночном пожаре в частном доме на улице Ленина погибли два человека. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ими оказались 41-летний местный житель по имени Зуфликор и его 15-летний сын.Возгорание произошло в ночь на 20 февраля в частном доме на улице Ленина в селе Новопаньшино.Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ, которая квалифицирует произошедшее как причинение смерти по неосторожности. Следствие продолжает устанавливать точные причины пожара, рассматриваются версии неисправности электропроводки и неосторожного обращения с огнём. Мероприятие для возрастной категории 18+