О тридцатиградусных морозах в Свердловской области предупреждают синоптики

09.29 Понедельник, 23 февраля 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По прогнозам Уральского гидрометцентра, эта неделя в Свердловской области будет холодной. Синоптики прогнозируют тридцатиградусные морозы.

Сегодня, 23 февраля, в регионе без существенных осадков, днём -19...-14°C, в горах и низинах до -24°C, на крайнем юго-западе до -9°C. Ветер слабый.

В столице Урала тоже без существенных осадков, днём -16...-14°C. Ветер слабый.

Во вторник, 24 февраля, в Свердловской области небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью -20...-15°C, при прояснении -30...-25°C, на крайнем севере до -33°C, на крайнем юго-западе до -11°C; днём -14...-9°C, на севере и востоке -24...-19°C, на юго-западе до -4°C. Ветер 2-7 м/сек.

В Екатеринбурге небольшой снег, ночью -17...-15°C, днём -7...-5°C. Ветер 2-7 м/сек.

В среду, 25 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на севере до умеренного. Ночью -18...-13°C, при прояснении -28...-23°C; днём -14...-9°C, на севере и востоке до -19°C, на крайнем юго-западе -7...-2°C. Ветер 2-7 м/сек.

В уральской столице без существенных осадков, ночью -16...-14°C, днём -11...-9°C. Ветер 2-7 м/сек.

Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
