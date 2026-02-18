Возрастное ограничение 18+
О тридцатиградусных морозах в Свердловской области предупреждают синоптики
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По прогнозам Уральского гидрометцентра, эта неделя в Свердловской области будет холодной. Синоптики прогнозируют тридцатиградусные морозы.
Сегодня, 23 февраля, в регионе без существенных осадков, днём -19...-14°C, в горах и низинах до -24°C, на крайнем юго-западе до -9°C. Ветер слабый.
В столице Урала тоже без существенных осадков, днём -16...-14°C. Ветер слабый.
Во вторник, 24 февраля, в Свердловской области небольшой, местами умеренный снег. Температура ночью -20...-15°C, при прояснении -30...-25°C, на крайнем севере до -33°C, на крайнем юго-западе до -11°C; днём -14...-9°C, на севере и востоке -24...-19°C, на юго-западе до -4°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге небольшой снег, ночью -17...-15°C, днём -7...-5°C. Ветер 2-7 м/сек.
В среду, 25 февраля, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег, на севере до умеренного. Ночью -18...-13°C, при прояснении -28...-23°C; днём -14...-9°C, на севере и востоке до -19°C, на крайнем юго-западе -7...-2°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице без существенных осадков, ночью -16...-14°C, днём -11...-9°C. Ветер 2-7 м/сек.
