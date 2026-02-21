Три массовых ДТП произошло 21 февраля в Свердловской области





– сообщили в УГИБДД. «Предварительно установлено, что во всех случаях водители не выбрали безопасную скорость, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям, а также не выдержали безопасную дистанцию до движущихся впереди транспортных средств при ограниченной видимости»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В минувшую субботу, 21 февраля, в Свердловской области произошло три массовых ДТП. Об этом Вечерним ведомостям сообщили в региональном УГИБДД.Об одном из происшествий мы писали накануне: на 258-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург», в Нижнесергинском районе, столкнулись шесть грузовых автомобилей и один легковой.Второе массовое ДТП произошло тоже на Пермском тракте, но уже на 268-м километре, где наоборот столкнулись шесть легковых автомобилей и один грузовой.Третью аварию зафиксировали на 41-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов», в Невьянском районе, столкнулись девять машин.К счастью, все происшествия обошлись без пострадавших. Мероприятие для возрастной категории 18+