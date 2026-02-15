Возрастное ограничение 18+
Из-за смены адреса девятиэтажки в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность») после смены адреса у девятиэтажки. Из-за этого жильцы лишились права распоряжаться своим имуществом, а также социальных выплат.
Ситуацией также заинтересовался глава ведомства. Он затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, сообщает Следком.
По данным Е1.ru, неожиданно для самых жильцов у половины дома адрес сменился с Серафимы Дерябиной, 43, на Серафимы Дерябиной, 43/2, о чём собственники узнали из квитанций об оплате ЖКУ в мае 2024 года, к которой прилагалось распоряжение мэрии об аннулировании прежнего адреса и установлении нового.
По словам жильцов, в мэрии им заявили, что адрес изменили по обращению после собрания собственников, которого, как утверждают сами хозяева, на самом деле не было. В итоге они провели новое собрание с просьбой вернуть старый адрес, но им отказали. В Госжилнадзоре, прокуратуре и полиции посоветовали решать этот вопрос через суд, и через полтора года первый протокол собрания признали недействительным, но жильцам всё равно не вернули старый адрес.
«Мы были, конечно, все возмущены. Мы стали домом 43/2, а вторая часть осталась под номером 43. Причем тот дом теперь начинается со 145-й квартиры, хотя мы всегда были одним домом»,
– рассказали жильцы.
По словам жильцов, в мэрии им заявили, что адрес изменили по обращению после собрания собственников, которого, как утверждают сами хозяева, на самом деле не было. В итоге они провели новое собрание с просьбой вернуть старый адрес, но им отказали. В Госжилнадзоре, прокуратуре и полиции посоветовали решать этот вопрос через суд, и через полтора года первый протокол собрания признали недействительным, но жильцам всё равно не вернули старый адрес.
