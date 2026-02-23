В Нижнем Тагиле сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников

– напомнили в полиции.

«Запомните: никому не сообщайте коды из смс- сообщений, реквизиты банковских карт и персональные данные. Не поддавайтесь на угрозы и давление. Мошенники используют страх, чтобы вынудить человека действовать быстро. При сомнительных звонках немедленно прекращайте разговор и самостоятельно перезванивайте в официальную организацию»,