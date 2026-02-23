Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
В Нижнем Тагиле сотрудница банка заметила пожилую женщину, снимавшую крупную сумму, и, заподозрив мошенников, позвонила в полицию.
Как рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское», полицейские оперативно прибыли в банк и застали там пенсионерку. Женщина пыталась убедить их, что деньги нужны для личных целей, но правоохранители уговорили её проехать в отделение. Там с ней поговорили, и она осознала, что стала жертвой обмана.
Пенсионерка призналась, что сама сообщила звонившим о 500 тысячах рублей на своём счёте в банке и получила указание снять их.
«Запомните: никому не сообщайте коды из смс- сообщений, реквизиты банковских карт и персональные данные. Не поддавайтесь на угрозы и давление. Мошенники используют страх, чтобы вынудить человека действовать быстро. При сомнительных звонках немедленно прекращайте разговор и самостоятельно перезванивайте в официальную организацию»,
– напомнили в полиции.
