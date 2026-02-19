Возрастное ограничение 18+
Нуждающуюся в пересадке сердца девочку успешно перевезли из Екатеринбурга в Москву
Фото: Минздрав Свердловской области
Из Екатеринбурга в Москву успешно транспортировали юную пациентку, нуждающуюся в пересадке сердца после тяжёлого миокардита.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловская область, девочка перенесла воспаление сердечной мышцы, которое, как полагают врачи, развилось на фоне вирусной инфекции. В результате её сердце перестало сокращаться. Функции сердца и лёгких взял на себя аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, а накануне ребёнка доставили в столицу. Сопровождал девочку в пути врач отделения анестезиологии-реанимации для детей СОКБ №1 Евгений Тарасов.
По словам главного врача СОКБ №1 Игоря Трофимова, авиатранспортировка такой тяжёлой пациентки стала уникальной для Свердловской области.
Сейчас ребёнок находится Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, где её будут лечить под руководством главного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье.
По словам главного врача СОКБ №1 Игоря Трофимова, авиатранспортировка такой тяжёлой пациентки стала уникальной для Свердловской области.
«Специалисты Федерального центра медицины катастроф, которые прибыли в столицу Среднего Урала спецбортом санитарной авиации, подтвердили это, сказав, что такие случаи единичны в нашей стране»,
– отметили в областного Минздраве.
Сейчас ребёнок находится Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, где её будут лечить под руководством главного трансплантолога Минздрава России Сергея Готье. Мероприятие для возрастной категории 18+
