Екатеринбурженка обвинила соседа в нападении
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жительница Екатеринбурга заявила, что сосед облил её горючей жидкостью и поджёг после конфликта. Сейчас она в больнице.
По данным Е1.ru, конфликт начался с ссоры между соседом и подругой потерпевшей. Мужчина якобы ударил её, и на следующий день девушка потребовала извинений. Вместо этого он стал портить вещи: запенил ручку двери в комнату, из-за чего её пришлось заменить. Нападение произошло позже. Потерпевшая рассказала, что это случилось, когда она съезжала со съёмной квартиры, уточнив, что не помнит сам момент поджога.
Потушили девушку её родственники. В больнице потерпевшая сказала врачам, что ошпарилась кипятком, но потом друзья убедили её сообщить в полицию.
Сам сосед заявил изданию, что не знал, что жидкость, которой он облил девушку, была горючей. С его слов, он был уверен, что это вода. Также мужчина утверждает, что не поджигал её – она якобы решила прикурить и загорелась сама.
В полиции ресурсу «Инцидент Екатеринбург» сообщили, что заявление от девушки не поступало, но пообещали разобраться.
«Материал по факту получения телесных повреждений находится в производстве отдела полиции № 14. Информация об умышленном причинении вреда здоровью гражданки не подтверждается. По результатам разбирательства полиция примет обоснованное решение»,
– сказали в городском УМВД.
