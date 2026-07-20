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Православного священника из Верхотурья начали судить по новому уголовному делу за комментарии в Telegram
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
В марте этого года военный суд в Екатеринбурге приговорил священника Русской православной церкви Заграницей (сокращённо — РПЦЗ(А) или РПЦЗ(Аг)) Евгения Пинчука к 5,5 годам колонии за комментарий о лидере РДK*.
Сегодня в Свердловском областном суде началось рассмотрение нового дела против Пинчука — на этот раз по статьям о реабилитации нацизма (часть 2 статьи 354.1 УК) и призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Поводом для возбуждения дела в первом случае стали комментарии в телеграм-каналах и чатах о генерале-коллаборационисте времён Второй Мировой войны Андрее Власове, во втором — комментарии в чате телеграм-канала «Мигранты — всё как есть» о лицах нерусской национальности, которых Пинчук назвал «чурками». Это стало известно из обвинительного заключения, зачитанного в суде, передаёт корреспондент из зала суда. Комментарии Пинчук размещал в 2024 и 2025 годах.
Проведённые по делу экспертизы пришли к выводу, что Пинчук продемонстрировал враждебно-негативное отношение к отечественной истории и призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам национальной ненависти и вражды.
Вину Пинчук не признал — факт размещения комментариев подтвердил, но заявил, что вкладывал в них совсем другой смысл.
На сегодняшнее заседание не явились свидетели, поэтому заседание отложили на 11 августа на 10.30.
Пинчук в 2022 году был первым жителем Свердловской области, кому вынесли приговор по уголовной статье о дискредитации использования армии (статья 280.3 УК). Тогда его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей за пост во «Вконтакте». Мероприятие для возрастной категории 18+
Сегодня в Свердловском областном суде началось рассмотрение нового дела против Пинчука — на этот раз по статьям о реабилитации нацизма (часть 2 статьи 354.1 УК) и призывах к экстремизму (часть 2 статьи 280 УК). Поводом для возбуждения дела в первом случае стали комментарии в телеграм-каналах и чатах о генерале-коллаборационисте времён Второй Мировой войны Андрее Власове, во втором — комментарии в чате телеграм-канала «Мигранты — всё как есть» о лицах нерусской национальности, которых Пинчук назвал «чурками». Это стало известно из обвинительного заключения, зачитанного в суде, передаёт корреспондент из зала суда. Комментарии Пинчук размещал в 2024 и 2025 годах.
Проведённые по делу экспертизы пришли к выводу, что Пинчук продемонстрировал враждебно-негативное отношение к отечественной истории и призывы к осуществлению экстремистской деятельности по мотивам национальной ненависти и вражды.
Вину Пинчук не признал — факт размещения комментариев подтвердил, но заявил, что вкладывал в них совсем другой смысл.
На сегодняшнее заседание не явились свидетели, поэтому заседание отложили на 11 августа на 10.30.
Пинчук в 2022 году был первым жителем Свердловской области, кому вынесли приговор по уголовной статье о дискредитации использования армии (статья 280.3 УК). Тогда его приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей за пост во «Вконтакте». Мероприятие для возрастной категории 18+
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