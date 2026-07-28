В День города будет закрыто ещё больше екатеринбургских улиц

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Администрация Екатеринбурга расширила зону ограничений на дорогах в честь празднования Дня города. Помимо тех участков, о которых сообщалось ранее, под запрет попадут ещё несколько центральных улиц.Как уточняет официальный портал Екатеринбург.рф, дополнительные перекрытия начнут действовать 1 августа с 18.00 и продлятся до завершения праздничных гуляний. Для проезда полностью закроют улицу Царскую — от Николая Никонова до Первомайской. Также в списке — Первомайская от Царской до Горького, Дзержинского от Царской до Горького и проезд вокруг театра «Космос» от Царской до Николая Никонова.С 20.00 к ним добавятся улица Толмачева (от проспекта Ленина до Первомайской), Первомайская (от Толмачева до Карла Либкнехта) и Почтовый переулок.В мэрии отдельно предупреждают тех водителей, которые планируют передвигаться по центру в последний день июля и первого августа. Им необходимо учесть, что участки улиц 8 Марта (от Ленина до Бориса Ельцина) и Бориса Ельцина (от 8 Марта до дома № 2 по Октябрьской площади) будут закрыты с 22.00 пятницы до 23.50 субботы. Раньше планировали открыть их только к 4 утра воскресенья, но теперь время немного скорректировали.Остальные ограничения остались без изменений. Мероприятие для возрастной категории 18+