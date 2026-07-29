Челябинский курьер мошенников принудительно потрудится в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге вынесли приговор курьеру телефонных мошенников. Молодой человек был пойман на том, что забрал у пожилой женщины больше миллиона рублей.Как оно чаще бывает, подсудимый — житель Челябинска — был рядовым звеном в организованной группе, которая специализировалась на обмане пенсионеров. Его роль — курьер: приехать, забрать наличные и передать их подельникам либо оставить в тайнике. «Мозги» преступной группы, представляясь по телефону сотрудниками пенсионного фонда и ФСБ, внушалидоверчивым старикам, что их деньги в опасности и срочно нужно перевести все сбережения на «безопасный счёт» или отдать курьеру на сохранение.На эту удочку попалась пожилая екатеринбурженка. Разным курьерам она отдала в общей сложности 3,5 миллиона рублей. Последний транш — 1,2 миллиона — женщина лично вручила молодому человеку в октябре прошлого года. К счастью, следствию удалось вернуть потерпевшей больше миллиона из этой суммы — 1 023 500 рублей изъяли у курьера и оставили на хранение у владелицы.В Верх-Исетском районном суде курьер признался, что деньги действительно получил, но вину не признал, объясняя, будто сам стал жертвой обмана. Суд аргументы его не принял и признал молодого человека виновным по части 4 статьи 159 УК — мошенничество в особо крупном размере. Наказанием для него станут принудительные работы на три с половиной года — с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Кроме того, челябинцу предстоит возместить потерпевшей все 1,2 миллиона, которые он у неё забрал. Дополнительным наказанием стала конфискация телефона и сим-карты осуждённого в доход государства.Приговор пока не вступил в силу, так что у осуждённого есть шанс его обжаловать. Мероприятие для возрастной категории 18+