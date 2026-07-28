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В Серове под домашний арест отправили признавшегося в пособничестве убийству

14.59 Четверг, 30 июля 2026
Фото: Серовский районный суд
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В Свердловской области спустя более 25 лет объявился пособник в тяжком преступлении. Серовский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об аресте Рината Гайнутдинова. Мужчину обвиняют в подстрекательстве и пособничестве в убийстве из корыстных побуждений.

История тянется аж с апреля 2000 года. Тогда на шлаковом отвале в черте Серова обнаружили тело женщины. Руки у неё были связаны за спиной проволокой, а саму жертву привязали к бетонной плите. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, пока на днях не случился неожиданный поворот: Гайнутдинов сам пришёл в следственные органы и написал явку с повинной.

Суд, изучив все обстоятельства, решил не отправлять Гайнутдинова под стражу, а отправил под домашний арест — до 28 сентября этого года. За этот промежуток времени правоохранителям предстоит разобраться, были ли у Гайнутдинова сообщники и какую именно роль он сыграл в той страшной расправе.

Постановление пока не вступило в законную силу, так что возможно обжалование.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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12:14 В Екатеринбурге пройдёт набор в Актёрскую лабораторию кинофестиваля «Одна шестая»
11:53 В Верхней Пышме пропала 12-летняя девочка
11:26 Прокуратура проверяет информацию о стрельбе по ребёнку из окон гостиницы «Мадрид» на Уралмаше
11:10 В Свердловской области ввели режим беспилотной опасности
10:49 На Уралмаше обстреляли 11-летнего мальчика
10:36 Сводка МЧС за сутки печалит пожарами и утонувшим человеком
10:21 День рождения Екатеринбурга зоопарк будет отмечать несколько дней
10:11 «Сыроварню» в центре Екатеринбурга закрыли за антисанитарию
09:41 Весь последний месяц лета в Екатеринбурге будут записывать детей в школы искусств
09:26 В День города в Екатеринбурге изменится схема движения общественного транспорта
22:27 В Екатеринбурге задержали ещё одного участника избиения уральского учёного
21:06 Суд взыскал с тагильского водителя больше 226 тысяч рублей
21:01 В Екатеринбурге к середине недели утонули уже три человека
20:28 В Екатеринбурге сбили 10-летнего мальчика на самокате
19:47 Первые занятия Школы здоровья для людей с эпилепсией пройдут в Екатеринбурге на днях
19:31 Дом для выживания нелюдимой кошке подыскивают в Екатеринбурге
19:30 В Екатеринбурге резко ухудшилось качество воды
19:28 Более половины россиян покупают одежду на вторичном рынке
19:13 В Ельцин-центре покажут культовые фильмы польского режиссёра
18:25 Тридцатиградусную жару в Свердловской области дополнят дожди и грозы
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