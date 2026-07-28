Возрастное ограничение 18+
В Серове под домашний арест отправили признавшегося в пособничестве убийству
Фото: Серовский районный суд
В Свердловской области спустя более 25 лет объявился пособник в тяжком преступлении. Серовский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об аресте Рината Гайнутдинова. Мужчину обвиняют в подстрекательстве и пособничестве в убийстве из корыстных побуждений.
История тянется аж с апреля 2000 года. Тогда на шлаковом отвале в черте Серова обнаружили тело женщины. Руки у неё были связаны за спиной проволокой, а саму жертву привязали к бетонной плите. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, пока на днях не случился неожиданный поворот: Гайнутдинов сам пришёл в следственные органы и написал явку с повинной.
Суд, изучив все обстоятельства, решил не отправлять Гайнутдинова под стражу, а отправил под домашний арест — до 28 сентября этого года. За этот промежуток времени правоохранителям предстоит разобраться, были ли у Гайнутдинова сообщники и какую именно роль он сыграл в той страшной расправе.
Постановление пока не вступило в законную силу, так что возможно обжалование. Мероприятие для возрастной категории 18+
История тянется аж с апреля 2000 года. Тогда на шлаковом отвале в черте Серова обнаружили тело женщины. Руки у неё были связаны за спиной проволокой, а саму жертву привязали к бетонной плите. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, пока на днях не случился неожиданный поворот: Гайнутдинов сам пришёл в следственные органы и написал явку с повинной.
Суд, изучив все обстоятельства, решил не отправлять Гайнутдинова под стражу, а отправил под домашний арест — до 28 сентября этого года. За этот промежуток времени правоохранителям предстоит разобраться, были ли у Гайнутдинова сообщники и какую именно роль он сыграл в той страшной расправе.
Постановление пока не вступило в законную силу, так что возможно обжалование. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Ревде задержали 18-летнего подозреваемого после стрельбы возле магазина, где пострадал мужчина
28 июля 2026
28 июля 2026
В Нижнем Тагиле мужчину отправили на принудительное лечение за разбитое головой стекло в здании СК
23 июля 2026
23 июля 2026
В Серове девушка отдала знакомой долг наркотиками
23 июля 2026
23 июля 2026
Житель Серова осуждён за гибель велосипедиста
28 июля 2026
28 июля 2026