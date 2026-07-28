В Серове под домашний арест отправили признавшегося в пособничестве убийству

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловской области спустя более 25 лет объявился пособник в тяжком преступлении. Серовский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об аресте Рината Гайнутдинова. Мужчину обвиняют в подстрекательстве и пособничестве в убийстве из корыстных побуждений.История тянется аж с апреля 2000 года. Тогда на шлаковом отвале в черте Серова обнаружили тело женщины. Руки у неё были связаны за спиной проволокой, а саму жертву привязали к бетонной плите. Долгие годы преступление оставалось нераскрытым, пока на днях не случился неожиданный поворот: Гайнутдинов сам пришёл в следственные органы и написал явку с повинной.Суд, изучив все обстоятельства, решил не отправлять Гайнутдинова под стражу, а отправил под домашний арест — до 28 сентября этого года. За этот промежуток времени правоохранителям предстоит разобраться, были ли у Гайнутдинова сообщники и какую именно роль он сыграл в той страшной расправе.Постановление пока не вступило в законную силу, так что возможно обжалование. Мероприятие для возрастной категории 18+