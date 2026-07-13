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В Верхней Пышме из-за взятки оштрафовали мебельную фабрику
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме мебельная фабрика «Долфин» получила крупный штраф из-за взятки, которую руководитель предприятия передала бывшему начальнику организации-заказчика.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, взятка была передана в период с марта 2024 года по январь 2025 года в размере 687 тысяч рублей за заключение контракта на поставку мебели и оборудования, а также беспрепятственную приёмку и оплату работ. Это вскрылось во время прокурорской проверки.
Впоследствии руководитель фабрики Любовь Новгородова была осуждена по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностном лицу в особо крупном размере») и приговорена к 4 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 8,2 миллиона рублей.
Теперь штраф получила и сама организация. Прокуратура возбудила в отношении неё дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»), по итогам рассмотрения которого мебельная фабрика получила штраф в размере 500 тысяч рублей. Также у неё конфисковали сумму взятки.
Кроме того, уголовное дело было возбуждено в отношении теперь уже бывшего начальника организации-заказчика Алексея Харламова, который, согласно материалам дела, получил взятку. Харламов на тот момент был директором верхнепышминского МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства». Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, взятка была передана в период с марта 2024 года по январь 2025 года в размере 687 тысяч рублей за заключение контракта на поставку мебели и оборудования, а также беспрепятственную приёмку и оплату работ. Это вскрылось во время прокурорской проверки.
Впоследствии руководитель фабрики Любовь Новгородова была осуждена по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностном лицу в особо крупном размере») и приговорена к 4 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 8,2 миллиона рублей.
Теперь штраф получила и сама организация. Прокуратура возбудила в отношении неё дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»), по итогам рассмотрения которого мебельная фабрика получила штраф в размере 500 тысяч рублей. Также у неё конфисковали сумму взятки.
Кроме того, уголовное дело было возбуждено в отношении теперь уже бывшего начальника организации-заказчика Алексея Харламова, который, согласно материалам дела, получил взятку. Харламов на тот момент был директором верхнепышминского МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства». Мероприятие для возрастной категории 18+
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