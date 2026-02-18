Об участвующих в кибермошеннических схемах банкирах рассказали высокопоставленные сотрудники МВД





— сказал генерал-майор. «Она по указанию мошенников и в сговоре с ними заменяла абонентские номера телефонов банковского обслуживания и после этого злоумышленники получали к ним доступ. И выводили, соответственно, денежные средства»,

Анна Андреева © Вечерние ведомости

На форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге сегодня состоялась дискуссия, в которой половина спикеров была представлена сотрудниками МВД. В ней приняли участие начальник отдела Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД России Владимир Зуб, начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России Филипп Немов, замначальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов. Высокопоставленные полицейские рассказали об уголовных делах не только против дропперов, но и против банкиров.Среди сотрудников финансовых организаций, по данным МВД, есть «недобросовестные работники», которые участвуют в схемах мошенничества (добавим, что на форуме, где принимают участие многие представители банковского сектора, спикеры часто критикуют «нечистоплотных» операторов связи и даже предлагают лишать их лицензии). Данил Филиппов назвал примеры уголовных дел с участием банкиров в разных регионах. Так, в Алтайском крае сотрудница банка была причастна к схеме с телефонами.В Москве МВД расследовало уголовное дело в отношении организованной преступной группы, в которую также входила сотрудница банка. По словам Данила Филиппова, она передавала сведения о клиентах и об их телефонных номерах, что также позволяло злоумышленникам выводить деньги.В Башкирии фигурантом уголовного дела стал сотрудник банка, который оформлял и скупал банковские карты, а потом заводил их в мошенническую схему.В Челябинске была такая история — там сотрудники банка вступили в серьёзный преступный сговор и оформляли банковские карты на несуществующих лиц. С помощью карт потом выводили денежные средства, ущерб был огромный. В деле под 800 эпизодов.Представитель Банка России, который модерировал дискуссию, уточнил, насколько это массовая история. В МВД отметили, что это пока «единичные случаи».Напомним, накануне спикеры форума, в том числе ведущий Владимир Соловьев, отмечали, что МВД сегодня не справляется с проблемой кибермошенничества, так как в ведомстве жёсткая нехватка кадров и серьезный недостаток финансирования. Соловьёв даже предложил создать новый «силовой орган» с широкими полномочиями в сфере кибербезопасности (правда, не пояснил, где взять финансирование и сотрудников для ещё одного ведомства). Мероприятие для возрастной категории 18+