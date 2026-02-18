Данные Владимира Соловьёва и ЦБ по объёму хищений кибермошенников у россиян разошлись на порядок

— сказал телеведущий.

«Шутки шутите?! 200 миллиардов ушло! Какую осторожность? Прекратите. Народ как попадался, так и попадается. Вы приняли дикое количество законов, ввели замечательные программы, делаете всё, что можете. 200 миллиардов всё равно ушло — притом на падающей экономике, когда у людей денег не так много! Всё равно 200 миллиардов из карманов людей утекли!»