Данные Владимира Соловьёва и ЦБ по объёму хищений кибермошенников у россиян разошлись на порядок
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на форуме «Кибербезопасность в финансах» обсуждают проблему телефонного мошенничества, которая в последние три года приобрела огромные масштабы.
Телеведущий Владимир Соловьёв на стартовой сессии высказал эмоциональную реплику депутату Госдумы, заявившему, что россияне стали осторожнее относиться к финансовой безопасности.
Однако Центробанк России накануне форума в Екатеринбурге поделился несколько иной статистикой — рассказав, что объём средств, похищенных мошенниками у жителей России в 2025 году, составил 29 миллиардов рублей.
Год назад Эльвира Набиуллина заявляла на форуме о сумме более 27 миллиардов выманенных мошенниками у россиян средств по итогам 2024 года.
К слову, на пленарную сессию форума «Кибербезопасность в финансах» Эльвира Набиуллина пришла в чёрном (в прошлом году на форуме в Екатеринбурге Набиуллина выступала в клетчатом и, как уже повелось, с брошью).
«Шутки шутите?! 200 миллиардов ушло! Какую осторожность? Прекратите. Народ как попадался, так и попадается. Вы приняли дикое количество законов, ввели замечательные программы, делаете всё, что можете. 200 миллиардов всё равно ушло — притом на падающей экономике, когда у людей денег не так много! Всё равно 200 миллиардов из карманов людей утекли!»
— сказал телеведущий.
Фото: Вечерние ведомости
К слову, на пленарную сессию форума «Кибербезопасность в финансах» Эльвира Набиуллина пришла в чёрном (в прошлом году на форуме в Екатеринбурге Набиуллина выступала в клетчатом и, как уже повелось, с брошью).
