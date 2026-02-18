Пранкер, пропагандист, банкиры и депутат Госдумы призвали наказывать тех, кто обманывает людей

Телеведущий Владимир Соловьёв и пранкер Алексей Столяров. Фото: Вечерние ведомости

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Cегодня в Екатеринбурге стартовал Уральский форум «Кибербезопасность в финансах». Первую дискуссию модерировал Владимир Соловьёв. Проблему кибермошенничества вместе с ним обсуждали екатеринбуржец Алексей Столяров («Лексус»), которого организаторы представили как «пранк-журналиста», Пётр Фрадков (глава ПАО «Промсвязьбанк»), Станислав Кузнецов (зампредседателя правления «Сбера») и депутат Госдумы от «Справедливой России» Анатолий Аксаков.Владимир Соловьёв назвал кибермошенничество проблемой федерального масштаба и предложил создать новый орган, который будет бороться с проблемой. Это, на его взгляд, может быть, спецслужба или некое «силовое агентство». МВД сегодня не справляется, так как у них жёсткая нехватка кадров и маленькие зарплаты, «но они стараются».Также Соловьёв предположил, что, судя по масштабу хищений у россиян, кибермошенничесиво стоит рассматривать как организованную преступность. А сотрудников МВД необходимо поощрять процентом от изъятых у мошенников денег. Также он считает, что если проблема до сих пор не решена, то, вероятно, есть заинтересованные структуры в банках и операторах связи.Много раз затронули Укрaину в контексте мошенничества. Для борьбы с преступниками предложили самые жёсткие меры (Соловьёв сказал одному из спикеров: «добро пожаловать в клуб ядерных маньяков»).Депутату Госдумы Аксакову досталась порция критики за то, что «ничего не работает», ни первый пакет законов, ни второй, ни сто пятьдесят первый.Прозвучало предложение лишать лицензии операторов связи, которые заподозрят в нечистоплотности (представителей операторов связи в дискуссии не было).На сессии, которую модерировал телеведущий, он заявил, что работает сегодня без гонорара — бесплатно, «из уважения к организаторам». Генеральным партнёром дискуссии выступил «Сбер». Мероприятие для возрастной категории 18+