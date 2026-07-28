Госдолг Свердловской области снизился на 4,6 миллиарда рублей

– уточнили в ДИПе.

«С начала года уже привлечены средства казначейских инфраструктурных кредитов в сумме 1,6 млрд рублей, предназначенные для финансового обеспечения реконструкции и строительства очистных сооружений в городах Среднеуральске и Сысерти»,