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Госдолг Свердловской области снизился на 4,6 миллиарда рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Государственный долг Свердловской области с начала 2026 года сократился на 4,6 миллиарда рублей – почти на 6% – и на 1 августа составляет 72,3 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер.
По его словам, уменьшению долга способствовали частичное погашение в июне номинальной стоимости государственных облигаций Свердловской области на сумму 3,6 миллиарда рублей, а также списание части задолженности по бюджетным кредитам по решению правительства России.
При этом регион продолжает привлекать заёмные средства для финансирования крупных инфраструктурных проектов, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
Министр финансов Свердловской области Александр Старков отметил, что долговой портфель региона в подавляющем большинстве состоит из «дешёвых» заимствований: на 1 августа на бюджетные кредиты приходится 89,1% долгового портфеля, а на государственные облигации – 10,9%. Мероприятие для возрастной категории 18+
По его словам, уменьшению долга способствовали частичное погашение в июне номинальной стоимости государственных облигаций Свердловской области на сумму 3,6 миллиарда рублей, а также списание части задолженности по бюджетным кредитам по решению правительства России.
При этом регион продолжает привлекать заёмные средства для финансирования крупных инфраструктурных проектов, рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.
«С начала года уже привлечены средства казначейских инфраструктурных кредитов в сумме 1,6 млрд рублей, предназначенные для финансового обеспечения реконструкции и строительства очистных сооружений в городах Среднеуральске и Сысерти»,
– уточнили в ДИПе.
Министр финансов Свердловской области Александр Старков отметил, что долговой портфель региона в подавляющем большинстве состоит из «дешёвых» заимствований: на 1 августа на бюджетные кредиты приходится 89,1% долгового портфеля, а на государственные облигации – 10,9%. Мероприятие для возрастной категории 18+
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