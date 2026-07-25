Возрастное ограничение 18+
Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
С утра в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом в своих соцсетях сообщает губернатор Денис Паслер.
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность», – пишет глава региона.
Напомним, что в Свердловской области действует запрет на съёмку БПЛА и систем ПВО. Также нельзя трогать обломки.
Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по телефону 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность», – пишет глава региона.
Напомним, что в Свердловской области действует запрет на съёмку БПЛА и систем ПВО. Также нельзя трогать обломки.
Обо всех подозрительных объектах нужно сообщать по телефону 112. Мероприятие для возрастной категории 18+
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