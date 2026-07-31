В Екатеринбурге будут судить за убийство мужчину, скрывавшегося более 32 лет

Фото: СУ СКР по Свердловской области

– отметил полковник Горелых.

«Примечательно, что в 2014 году мужчина поменял свои имя и фамилию, но это не помогло уйти от привлечения к уголовной ответственности. В дальнейшем подозреваемый был передан нашим коллегам из Следственного комитета»,