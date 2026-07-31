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В Екатеринбурге будут судить за убийство мужчину, скрывавшегося более 32 лет
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за убийство будут судить 54-летнего мужчину, который с 1993 года находился в федеральном розыске, пока не был задержан в Новосибирске в мае 2026 года.
Ему вменяют пункт «е» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство с целью скрыть другое преступление). По версии следствия, в ночь на 15 декабря 1993 года обвиняемый в квартире на Бебеля в Екатеринбурге обвиняемый ударил ножом мужчину, который собирался сообщить о краже. Само же убийство, согласно материалам дела, произошло на улице Отдыха, где фигурант нанёс потерпевшему последний удар.
После убийства мужчина скрылся в ближнем зарубежье. В России его объявили в федеральный розыск и задержали только спустя более 32 лет, когда он прибыл в аэропорт Новосибирска, рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
По словам пресс-секретаря региональной полиции Валерия Горелых, фигуранта задержали сотрудники полиции отдела №2 екатеринбургского УМВД, которые ездили в Новосибирск в служебную командировку.
Известно, что уголовное дело уже передали в суд.
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Ему вменяют пункт «е» статьи 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство с целью скрыть другое преступление). По версии следствия, в ночь на 15 декабря 1993 года обвиняемый в квартире на Бебеля в Екатеринбурге обвиняемый ударил ножом мужчину, который собирался сообщить о краже. Само же убийство, согласно материалам дела, произошло на улице Отдыха, где фигурант нанёс потерпевшему последний удар.
Фото: СУ СКР по Свердловской области
После убийства мужчина скрылся в ближнем зарубежье. В России его объявили в федеральный розыск и задержали только спустя более 32 лет, когда он прибыл в аэропорт Новосибирска, рассказали в СУ СКР по Свердловской области.
По словам пресс-секретаря региональной полиции Валерия Горелых, фигуранта задержали сотрудники полиции отдела №2 екатеринбургского УМВД, которые ездили в Новосибирск в служебную командировку.
«Примечательно, что в 2014 году мужчина поменял свои имя и фамилию, но это не помогло уйти от привлечения к уголовной ответственности. В дальнейшем подозреваемый был передан нашим коллегам из Следственного комитета»,
– отметил полковник Горелых.
Известно, что уголовное дело уже передали в суд.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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