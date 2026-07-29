В Екатеринбурге на вокзале задержали 24-летнего парня с долгом почти на 24 млн рублей

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На железнодорожном вокзале Екатеринбурга задержали 24-летнего парня, скрывавшегося от московских следователей из-за долга почти 24 миллиона рублей.Как рассказали Вечерним ведомостям в УТ МВД России по УрФО, вчера, 30 июля, транспортные полицейские заметили на екатеринбургском вокзале мужчину, внешность которого подходила по приметам ориентировки, полученной из УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, и задержали его. Оказалось, что этот мужчина – житель уральской столицы, который оформил в Москве брокерский целевой займ под залог недвижимости на общую сумму 23 миллиона 841 тысяча рублей, но не стал возвращать долг.Это привело к тому, что 9 июня 2025 года на молодого человека возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере»). Его неоднократно вызывали на допросы, но он не являлся, и 26 ноября 2025 года его объявили в федеральный розыск.Сам задержанный признался, что знал о розыске и надеялся уйти от правосудия. Также он рассказал, что приехал на вокзал, чтобы проводить родственника.В настоящий момент молодой человек передан инициатору розыска. Мероприятие для возрастной категории 18+