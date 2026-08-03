Карпинский суд взыскал с юриста более полумиллиона за неоказанные услуги

– рассказали в пресс-службе.

«Суд изучил условия договора, характер обещанных услуг и их значимость для заказчицы. Поскольку предприниматель не доказал наличия уважительных причин, помешавших ему исполнить обязательства в разумный срок, суд признал отказ истицы от договора законным»,