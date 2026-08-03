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Карпинский суд взыскал с юриста более полумиллиона за неоказанные услуги
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Карпинске городской суд удовлетворил иск местной жительницы к индивидуальному предпринимателю, который не хотел расторгать договор и возвращать деньги.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в июле 2025 года женщина заплатила юристу 355 тысяч рублей за представление интересов её сына на этапе предварительного следствия. В эту сумму вошли услуги по подбору судебной практики и нормативно-правовых актов, подготовка документов, консультации, а также транспортные расходы.
Однако, как установил суд, юрист не исполнил свои обязательства по договору. В апреле 2026 года женщина направила ему претензию с требованием расторжения договора и возврата денег, но он проигнорировал её. Тогда женщина обратилась в Карпинский городской суд за защитой своих прав.
В итоге суд взыскал с предпринимателя 355 тысяч рублей уплаченных средств, а также штраф – 177,5 тысячи рублей и госпошлину – 11 375 рублей. Решение суда в законную силу не вступило и ещё может быть обжаловано сторонами. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в июле 2025 года женщина заплатила юристу 355 тысяч рублей за представление интересов её сына на этапе предварительного следствия. В эту сумму вошли услуги по подбору судебной практики и нормативно-правовых актов, подготовка документов, консультации, а также транспортные расходы.
Однако, как установил суд, юрист не исполнил свои обязательства по договору. В апреле 2026 года женщина направила ему претензию с требованием расторжения договора и возврата денег, но он проигнорировал её. Тогда женщина обратилась в Карпинский городской суд за защитой своих прав.
«Суд изучил условия договора, характер обещанных услуг и их значимость для заказчицы. Поскольку предприниматель не доказал наличия уважительных причин, помешавших ему исполнить обязательства в разумный срок, суд признал отказ истицы от договора законным»,
– рассказали в пресс-службе.
В итоге суд взыскал с предпринимателя 355 тысяч рублей уплаченных средств, а также штраф – 177,5 тысячи рублей и госпошлину – 11 375 рублей. Решение суда в законную силу не вступило и ещё может быть обжаловано сторонами. Мероприятие для возрастной категории 18+
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