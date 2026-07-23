Бывшего прокурора назначили во главу Невьянска

писали две недели назад «МВ».

Опыта муниципальной службы у него пока нет <...>, зато есть североуральские корни, как и у действующего губернатора, что может свидетельствовать о поддержке региональных властей на выборах главы. Ставка на экс-прокурора как на будущего мэра объясняет и всю эту движуху с введением новой должности. Вряд ли существует какая-то другая причина, по которой городские власти решились бы увеличить число заместителей главы.