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Бывшего прокурора назначили во главу Невьянска
Фото: Местные ведомости
Временно исполняющим обязанности главы Невьянского муниципального округа вместо ушедшего в отставку Александра Берчука губернатор Денис Паслер назначил Егора Корнилова. Корнилов приступит к исполнению обязанностей с 1 августа, сообщило накануне издание «Местные ведомости».
Корнилов – выходец из прокуратуры, в органы местного самоуправления он впервые устроился лишь летом этого года. Специально для него в структуре Невьянской администрации ввели дополнительную должность замглавы.
До перехода в администрацию Егор Корнилов почти пять лет работал прокурором Невьянска, с должности городского прокурора он ушёл в марте 2026 года. В Невьянск Корнилов приехал из Североуральска, где тоже в течение пяти лет возглавлял местную прокуратуру. В целом же, в органах прокуратуры Егор Корнилов служил с 2004 года, после окончания Уральской государственной юридической академии. Работать начинал в должности следователя прокуратуры Ленинского района города Магнитогорска Челябинской области, следователя и старшего следователя Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Челябинской области, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Свердловской области. С 2010 года состоял в должности заместителя прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
Корнилов – выходец из прокуратуры, в органы местного самоуправления он впервые устроился лишь летом этого года. Специально для него в структуре Невьянской администрации ввели дополнительную должность замглавы.
Опыта муниципальной службы у него пока нет <...>, зато есть североуральские корни, как и у действующего губернатора, что может свидетельствовать о поддержке региональных властей на выборах главы. Ставка на экс-прокурора как на будущего мэра объясняет и всю эту движуху с введением новой должности. Вряд ли существует какая-то другая причина, по которой городские власти решились бы увеличить число заместителей главы.
— писали две недели назад «МВ».
До перехода в администрацию Егор Корнилов почти пять лет работал прокурором Невьянска, с должности городского прокурора он ушёл в марте 2026 года. В Невьянск Корнилов приехал из Североуральска, где тоже в течение пяти лет возглавлял местную прокуратуру. В целом же, в органах прокуратуры Егор Корнилов служил с 2004 года, после окончания Уральской государственной юридической академии. Работать начинал в должности следователя прокуратуры Ленинского района города Магнитогорска Челябинской области, следователя и старшего следователя Ленинского межрайонного следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Челябинской области, прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры Свердловской области. С 2010 года состоял в должности заместителя прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга. Мероприятие для возрастной категории 18+
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