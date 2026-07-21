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В Реже участок стоимостью более 2 млн рублей выбыл из муниципальной собственности из-за недостроя
Фото: Вечерние ведомости
В Реже возбуждено уголовное дело о халатности при распоряжении муниципальной землёй. Поводом стали материалы проверки городской прокуратуры, сообщает пресс-служба областного ведомства.
По данным надзорного ведомства, в июне 2025 года местные чиновники разрешили ввести в эксплуатацию объект капитального строительства. После этого арендатор оформил в собственность муниципальный земельный участок.
Однако сотрудники администрации Режевского муниципального округа не осмотрели здание перед выдачей разрешения. Прокуратура установила, что объект до сих пор фактически остаётся недостроенным.
В результате участок без законных оснований выбыл из муниципальной собственности. Ущерб округу превысил 2 млн рублей.
Материалы проверки прокуратура передала следователям. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — халатность. Отмечается, что его расследование находится на контроле надзорного ведомства. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным надзорного ведомства, в июне 2025 года местные чиновники разрешили ввести в эксплуатацию объект капитального строительства. После этого арендатор оформил в собственность муниципальный земельный участок.
Однако сотрудники администрации Режевского муниципального округа не осмотрели здание перед выдачей разрешения. Прокуратура установила, что объект до сих пор фактически остаётся недостроенным.
В результате участок без законных оснований выбыл из муниципальной собственности. Ущерб округу превысил 2 млн рублей.
Материалы проверки прокуратура передала следователям. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — халатность. Отмечается, что его расследование находится на контроле надзорного ведомства. Мероприятие для возрастной категории 18+
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