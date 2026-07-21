В Реже участок стоимостью более 2 млн рублей выбыл из муниципальной собственности из-за недостроя

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В Реже возбуждено уголовное дело о халатности при распоряжении муниципальной землёй. Поводом стали материалы проверки городской прокуратуры, сообщает пресс-служба областного ведомства.По данным надзорного ведомства, в июне 2025 года местные чиновники разрешили ввести в эксплуатацию объект капитального строительства. После этого арендатор оформил в собственность муниципальный земельный участок.Однако сотрудники администрации Режевского муниципального округа не осмотрели здание перед выдачей разрешения. Прокуратура установила, что объект до сих пор фактически остаётся недостроенным.В результате участок без законных оснований выбыл из муниципальной собственности. Ущерб округу превысил 2 млн рублей.Материалы проверки прокуратура передала следователям. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ — халатность. Отмечается, что его расследование находится на контроле надзорного ведомства. Мероприятие для возрастной категории 18+