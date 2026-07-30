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Суд арестовал второго обвиняемого в избиении учёного Никиты Зезина
Фото: Октябрьский районный суд Екатеринбурга
Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении Аркадия Вагнера – второго участника избиения уральского учёного Никиты Зезина.
Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, по решению суда обвиняемый будет находиться под стражей до 28 сентября 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее меру пресечения избрали первому фигуранту дела Александру Реверуку.
Напомним, инцидент, о котором идёт речь, произошёл 13 июля 2026 года, а 22 июля Никита Зезин умер в больнице.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору»). Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, по решению суда обвиняемый будет находиться под стражей до 28 сентября 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.
Ранее меру пресечения избрали первому фигуранту дела Александру Реверуку.
Напомним, инцидент, о котором идёт речь, произошёл 13 июля 2026 года, а 22 июля Никита Зезин умер в больнице.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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