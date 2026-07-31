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Обвиняемого в нападении с ножом на подростка в Верхней Пышме поместили в СИЗО
Фото: Верхнепышминский городской суд
Алексею Южакову, задержанному по подозрению в нападении с ножом на подростка 29 июля в Верхней Пышме, предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему – по пунктам «д» и «з» части 2 статьи 111 УК РФ.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Верхнепышминский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Южакову и постановил поместить его под стражу до 28 сентября 2026 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что обвиняемый состоит на учёте в медучреждении. Напомним, этим уголовным делом заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Верхнепышминский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Южакову и постановил поместить его под стражу до 28 сентября 2026 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что обвиняемый состоит на учёте в медучреждении. Напомним, этим уголовным делом заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин. Мероприятие для возрастной категории 18+
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