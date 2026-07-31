Возрастное ограничение 18+

Обвиняемого в нападении с ножом на подростка в Верхней Пышме поместили в СИЗО

14.04 Пятница, 31 июля 2026
Фото: Верхнепышминский городской суд
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Алексею Южакову, задержанному по подозрению в нападении с ножом на подростка 29 июля в Верхней Пышме, предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему – по пунктам «д» и «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, Верхнепышминский городской суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения Южакову и постановил поместить его под стражу до 28 сентября 2026 года. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что обвиняемый состоит на учёте в медучреждении. Напомним, этим уголовным делом заинтересовался председатель СК Александр Бастрыкин.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Глава СК затребовал доклад по делу о нападении с ножом на 17-летнего подростка в Верхней Пышме
31 июля 2026
В Верхней Пышме 19-летнего парня подозревают в нападении с ножом на подростка
31 июля 2026
В Верхней Пышме пропала 12-летняя девочка
30 июля 2026
Организатора фиджитал-турнира в Верхней Пышме оштрафовали за неуведомление полиции
24 июля 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Аркадий Гершман: «Екатеринбург десятилетиями клал болт на транспорт — и вот аукнулось»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:07 Прокуратура осталась недовольна исполнением закона об охране окружающей среды Нижнетагильским предприятием
15:00 На заводской плотине в Сысерти установят стол длиной 100 метров
14:41 В Свердловской области вдвое чаще стали проверять историю китайских автомобилей
14:30 В Екатеринбурге на вокзале задержали 24-летнего парня с долгом почти на 24 млн рублей
14:04 Обвиняемого в нападении с ножом на подростка в Верхней Пышме поместили в СИЗО
13:40 Подростка на мопеде насмерть сбили в Слободо-Туринском районе
12:42 Глава СК затребовал доклад по делу о нападении с ножом на 17-летнего подростка в Верхней Пышме
12:34 Спрос на репетиторов в Свердловской области вырос в июне вопреки традиционному летнему затишью
12:03 В Екатеринбурге рассмотрят дело об убийстве трёх человек более 32 лет назад
11:36 Пьяный мотоциклист без прав попал в ДТП в Богдановиче
10:32 В Верхней Пышме 19-летнего парня подозревают в нападении с ножом на подростка
10:03 В Екатеринбурге арестовали автомобиль организации из-за долга в 5,5 млн рублей
09:22 В Ревде ограничили движение общественного транспорта из-за аварийного состояния дороги
08:58 Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области
20:30 В Кольцово у пассажирки обнаружили 17 килограммов незадекларированной красоты
20:24 Для водоснабжения Екатеринбурга могут включить перекачку воды из Уфы
20:03 Барсик с екатеринбургской улицы борется с тяжёлым диагнозом
19:38 Екатеринбург вошёл в топ‑7 по качеству жизни
19:23 Третий за 10 дней мэр свердловского города ушёл в отставку
18:38 Эксперты назвали пять главных тенденций рынка платформенной занятости
18:27 Обвиняемого в избиении учёного Никиты Зезина екатеринбуржца арестовали на два месяца
17:26 Основатель Telegram Павел Дуров оказался в списке экстремистов и террористов
16:50 На день рождения Екатеринбурга самокатчиков не приглашают
16:16 Челябинский курьер мошенников принудительно потрудится в Екатеринбурге
15:31 В День города будет закрыто ещё больше екатеринбургских улиц
15:27 Во время беспилотной опасности в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников склада Wildberries
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
15:07 Прокуратура осталась недовольна исполнением закона об охране окружающей среды Нижнетагильским предприятием
15:00 На заводской плотине в Сысерти установят стол длиной 100 метров
14:41 В Свердловской области вдвое чаще стали проверять историю китайских автомобилей
14:30 В Екатеринбурге на вокзале задержали 24-летнего парня с долгом почти на 24 млн рублей
14:04 Обвиняемого в нападении с ножом на подростка в Верхней Пышме поместили в СИЗО
13:40 Подростка на мопеде насмерть сбили в Слободо-Туринском районе
12:42 Глава СК затребовал доклад по делу о нападении с ножом на 17-летнего подростка в Верхней Пышме
12:34 Спрос на репетиторов в Свердловской области вырос в июне вопреки традиционному летнему затишью
12:03 В Екатеринбурге рассмотрят дело об убийстве трёх человек более 32 лет назад
11:36 Пьяный мотоциклист без прав попал в ДТП в Богдановиче
10:32 В Верхней Пышме 19-летнего парня подозревают в нападении с ножом на подростка
10:03 В Екатеринбурге арестовали автомобиль организации из-за долга в 5,5 млн рублей
09:22 В Ревде ограничили движение общественного транспорта из-за аварийного состояния дороги
08:58 Беспилотная опасность объявлена в Свердловской области
20:30 В Кольцово у пассажирки обнаружили 17 килограммов незадекларированной красоты
20:24 Для водоснабжения Екатеринбурга могут включить перекачку воды из Уфы
20:03 Барсик с екатеринбургской улицы борется с тяжёлым диагнозом
19:38 Екатеринбург вошёл в топ‑7 по качеству жизни
19:23 Третий за 10 дней мэр свердловского города ушёл в отставку
18:38 Эксперты назвали пять главных тенденций рынка платформенной занятости
18:27 Обвиняемого в избиении учёного Никиты Зезина екатеринбуржца арестовали на два месяца
17:26 Основатель Telegram Павел Дуров оказался в списке экстремистов и террористов
16:50 На день рождения Екатеринбурга самокатчиков не приглашают
16:16 Челябинский курьер мошенников принудительно потрудится в Екатеринбурге
15:31 В День города будет закрыто ещё больше екатеринбургских улиц
15:27 Во время беспилотной опасности в Екатеринбурге эвакуировали сотрудников склада Wildberries
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK