Возрастное ограничение 18+
Жара и грозы с сильным ветром ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Владимир Задумин
В ближайшие выходные в Свердловской области ожидается жара до +28 °C, ливни и грозы с сильным ветром. Также прогнозируется град.
В субботу, 1 августа, в регионе дожди, ливни, гроза, град, местами крупный. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура ночью +13…+18 °C; днём +19…+24 °C, на востоке до +27 °C. Ветер 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-20 м/сек, местами шквалистое усиление до 25 м/сек.
В столице Урала ночью +15…+17 °C, умеренный дождь; днём +19…+21 °C, сильный дождь, гроза. Ветер 5-10 м/сек, при грозе до 15 м/сек.
В воскресенье, 2 августа, в Свердловской области дожди, местами сильные, грозы, на юго-востоке преимущественно без осадков. Ночью +11…+16 °C; +18…+23 °C, на востоке до +28 °C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +14…+16 °C, сильный дождь; днём +19…+21 °C, умеренный дождь, гроза. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Мероприятие для возрастной категории 18+
В субботу, 1 августа, в регионе дожди, ливни, гроза, град, местами крупный. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура ночью +13…+18 °C; днём +19…+24 °C, на востоке до +27 °C. Ветер 5-10 м/сек, при грозе порывы 15-20 м/сек, местами шквалистое усиление до 25 м/сек.
В столице Урала ночью +15…+17 °C, умеренный дождь; днём +19…+21 °C, сильный дождь, гроза. Ветер 5-10 м/сек, при грозе до 15 м/сек.
В воскресенье, 2 августа, в Свердловской области дожди, местами сильные, грозы, на юго-востоке преимущественно без осадков. Ночью +11…+16 °C; +18…+23 °C, на востоке до +28 °C. Ветер 5-10 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +14…+16 °C, сильный дождь; днём +19…+21 °C, умеренный дождь, гроза. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
Мероприятие для возрастной категории 18+
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