Возрастное ограничение 18+
Прокуратура осталась недовольна исполнением закона об охране окружающей среды Нижнетагильским предприятием
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле природоохранная прокуратура проверила исполнение требований законодательства об охране окружающей среды ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» и обнаружила, что на предприятии нет системы автоматического контроля выбросов.
Как пояснили в прокуратуре Свердловской области, такая система нужна, чтобы измерять выбросы на квотируемых объектах I и II категорий и передавать показатели в контролирующий орган. «ВГОК» был обязан установить эту систему на Лебяжинской промплощадке до 31 декабря 2025 года, но по не сделал этого.
В связи с выявленным нарушением предприятие и его должностное лицо привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.51 КоАП РФ (невыполнение требований к оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля) с назначением штрафов на общую сумму 120 тысяч рублей. Также по итогам рассмотрения материалов Ленинский районный суд Нижнего Тагила обязал комбинат до 1 октября 2026 года оснастить предприятие необходимыми системами контроля.
Как пояснили в прокуратуре Свердловской области, такая система нужна, чтобы измерять выбросы на квотируемых объектах I и II категорий и передавать показатели в контролирующий орган. «ВГОК» был обязан установить эту систему на Лебяжинской промплощадке до 31 декабря 2025 года, но по не сделал этого.
В связи с выявленным нарушением предприятие и его должностное лицо привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 8.51 КоАП РФ (невыполнение требований к оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля) с назначением штрафов на общую сумму 120 тысяч рублей. Также по итогам рассмотрения материалов Ленинский районный суд Нижнего Тагила обязал комбинат до 1 октября 2026 года оснастить предприятие необходимыми системами контроля.
«Прокуратура проконтролирует фактическое исполнение судебного акта после его вступления в законную силу»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– пообещали в ведомстве.
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