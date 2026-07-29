Полиция Екатеринбурга усиливает патрулирование водоёмов из-за трагических случаев





– сказали Вечерним ведомостям в городском УМВД. «К сожалению, практически ни один летний сезон не обходится без трагических случаев на водоемах. Особую же озабоченность вызывают факты гибели детей на воде. И, как показывает практика, зачастую в этом виноваты взрослые, не обеспечившие должный контроль за своими детьми»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Полиция Екатеринбурга усиливает патрулирование после двух трагических случаев: этим летом на местных водоёмах в Чкаловском и Верх-Исетском районах утонули мальчики 9 и 17 лет.В связи с этим полиция намерена уделить повышенное внимание прибрежным зонам, особенно в потенциально опасных и необорудованных для купания местах.Также полицейские следят, чтобы дети не находились у воды без присмотра взрослых. Так, на уходящей неделе, в отделение полиции доставили семерых несовершеннолетних, которые были у воды без сопровождения взрослых. С каждым из ребят была проведена профилактическая беседа, а их родителей привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ – за неисполнение родительских обязанностей Мероприятие для возрастной категории 18+