Возрастное ограничение 18+
Подростка на мопеде насмерть сбили в Слободо-Туринском районе
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Вчера, 30 июля, в Слободо-Туринском районе на 50-м километре трассы «Байкалово – Туринская Слобода – Туринск» водитель «Лады Приоры» на большой скорости сбил 14-летнего юношу на мопеде.
Это произошло, когда подросток выезжал с прилегающей территории. Кадры с моментом ДТП опубликовала Госавтоинспекция Свердловской области.
По факту ДТП ведётся расследования. Мероприятие для возрастной категории 18+
Это произошло, когда подросток выезжал с прилегающей территории. Кадры с моментом ДТП опубликовала Госавтоинспекция Свердловской области.
«В результате ДТП несовершеннолетний водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи»,
– рассказали в ГАИ.
По факту ДТП ведётся расследования. Мероприятие для возрастной категории 18+
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